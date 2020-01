Una non vittoria della Fiorentina che ha due colpevoli precisi

Vittoria buttata al vento da parte della Fiorentina, ma non parliamo di sfortuna per il gol preso al 94′. Il colpevole ha nome e cognome, purtroppo è il capitano German Pezzella che fa un duplice, fatale, errore: prima si fa anticipare da Santander, poi lo stende con un fallo inutile (l’attaccante rossoblu era defilato quasi sulla linea di fondo e quindi inoffensivo).

In subordine a Pezzella c’è un altro colpevole: Dalbert, che anziché appoggiare la palla a Chiesa, con campo libero verso la porta, prova il tiro della domenica, non ricordandosi che è lunedì. Essere brasiliano non basta per avere il piede di Pelè o Ronaldinho!

Pezzella – 0 – Un giocatore della sua esperienza non può fare un fallo così inutile e pericoloso. Non lo accetto.

Dalbert – 0 – A fare il fenomeno provi in allenamento, non quando si gioca sul serio. Non accetto neanche questo.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it