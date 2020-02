Una nota positiva per il rinvio? La Fiorentina giocherà una partita in più con Ribery

Provando a trovare una nota positiva dal vergognoso succedersi di decisioni da parte della Lega Calcio, la Fiorentina si troverà a disputare una partita in più nel mese di maggio: chiaro che gli scenari, tra infortuni e squalifiche, cambierà profondamente nel frattempo. E tra le variazioni dovrebbe essercene una davvero di grande importanza: la presenza di Franck Ribery. Il francese sta proseguendo il suo recupero, ormai nella fase conclusiva, e dovrebbe rientrare nella seconda metà di marzo. Di fatto quindi, la squadra viola dovrà fare a meno del suo numero 7 per una sfida in meno rispetto al previsto e il 13 maggio lo avrà invece a disposizione. Come detto, una piccola nota positiva, in una giornata davvero nera per il calcio italiano (e non solo).