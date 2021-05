Una notizia che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo alla Fiorentina Primavera di Aquilani

Tra i tanti argomenti discussi nel Consiglio della Lega Serie A di mercoledì, c’è stato anche quello che riguarda la possibilità di aumentare il numero delle squadre dalla prossima stagione nel campionato di Primavera 1. Dalle 16 partecipanti attuali infatti, le squadre potrebbero aumentare fino a 18. Una decisione appoggiata e approvata da tutte e 16 le società attualmente presenti nel campionato ma che, per essere ufficiale, dovrà prima passare al vaglio della FIGC.

Un cambio che potrebbe interessare direttamente anche la Fiorentina di Alberto Aquilani. La squadra viola infatti si trova a soli 2 punti dalla zona playout e sta seriamente rischiando di lottare per non entrare nella zona calda della retrocessione. Nel caso in cui però aumentasse il numero di squadre, i playout non si disputerebbero e anche la penultima squadra classificata (normalmente automaticamente retrocessa) sarebbe salva. Retrocederebbe in Primavera 2 solo l’ultima classificata (attualmente l’Ascoli sembra già condannata avendo solo 5 punti) e salirebbero in Primavera 1 le tre consuete squadre promosse.

Una notizia che potrebbe rendere molto più tranquillo il finale di stagione della Fiorentina Primavera.