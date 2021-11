Una nuova concorrente per la Fiorentina: su Julian Alvarez piomba la Juventus

Sul campo la sfida tra Juventus e Fiorentina è stata vinta dai bianconeri. Ma il duello tra le due squadre potrebbe accendersi anche sul mercato, come riportato da TNT Sports Argentina. Secondo il canale televisivo sudamericano, infatti, le due società sono pronte a contendersi l’acquisto di Julian Alvarez del River Plate, già nel mercato di gennaio.

Il giocatore argentino, come sappiamo ormai da qualche settimana, è entrato prepotentemente nel mirino della Fiorentina. Ma proprio in queste ore si è inserita la Juve, tanto che i dirigenti bianconeri saranno a San Juan per assistere alla partita della Nazionale argentina e poi anche allo stadio Monumental per il match del River Plate dopo la sosta.

Dal canto suo il River Plate sta provando a far rinnovare Alvarez, con la volontà di inserire nel contratto una clausola rescissoria di 30 milioni. Vedremo se l’operazione andrà in porto, ma una cosa è certa: il talento del giocatore non sta passando inosservato, e la Fiorentina dovrà battere una grande concorrenza per aggiudicarselo. A partire dalla Juventus.