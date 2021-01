Il matrimonio con l’attrice Michela Quattrociocche è finito, ma l’allenatore della Fiorentina Primavera ed ex calciatore viola, Alberto Aquilani, sembra aver ritrovato l’amore.

Il settimanale Chi ha paparazzato Aquilani in compagnia della modella Noemy Forni in giro per Firenze. Pare che la frequentazione tra l’ex centrocampista e la signorina vada avanti da settembre e che la love story tra i due proceda a gonfie vele.