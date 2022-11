Una nuova missione per Italiano: c’è un trend da invertire restando attaccati al treno per l’Europa

Dopo la serie di vittorie consecutive, per la Fiorentina è arrivato il momento della consacrazione, in un campo difficile, contro una delle compagini più forti del campionato. Sul Corriere Fiorentino di oggi viene ricordato come La Fiorentina di Italiano quest’oggi contro il Milan sia chiamata a dare delle risposte per capire e valutare il peso e l’importanza della sua ripartenza.

Contro i rossoneri non in piena e forma e costretti a vincere i viola possono tentare il colpaccio. La classifica, in parte, è sistemata e questo permette ai giocatori di Vincenzo Italiano di scendere in campo senza pensieri e con tranquillità, per giocarsela a viso aperto. L’obiettivo è quello di chiudere questa prima parte di campionato attaccati al treno per l’Europa poi, a gennaio, la squadra rifletterà su come risalire la china totalmente. Dopotutto c’è un dato da invertire contro le big: Italiano ha raccolto soltanto due punti contro Napoli, Juventus e Atalanta, caratterizzati da tanti complimenti e tantissimi, troppi, rimpianti. Adesso i Viola vogliono invertire questo trend con una grande vittoria contro il Milan.