Delle poche probabilità di permanenza di Gollini a gennaio abbiamo già scritto e parlato, visto il poco impiego e l’andamento deludente della sua seconda esperienza in viola.

Per il portiere classe ’95 le chance non sono proprio sterminate: una è rappresentata dalla Salernitana, secondo Tmw, perché il numero uno granata Sepe si è infortunato in questi giorni.