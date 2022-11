Una nuova pretendente per Zurkowski

Se c’è un giocatore che ormai sembra essere a tutti gli effetti ai margini del progetto tecnico della Fiorentina di Rocco Commisso, uno di questi è senza ombra di dubbio l’ex Empoli Szymon Zurkowski: dopo esser stato corteggiato da diversi club in estate il centrocampista ha scelto di rimanere a Firenze per poi non venire quasi mai impiegato. Adesso però la situazione, come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, sembra essersi totalmente rovesciata tanto che il giocatore sarebbe realmente pronto ad accettare qualsiasi tipo di offerta pur di tornare a giocare con continuità.

Il centrocampista polacco, avrebbe già rinunciato a qualsiasi tipo di proposta di rinnovo da parte della Fiorentina, sottolineando come la sua volontà sia ormai quella di lasciare Firenze per cercare continuità altrove. In cima alle preferenze del giocatore ci sarebbe l’offerta del Bologna: il ds rossoblù Giovanni Sartori ha nei confronti del polacco un interesse forte e se la Fiorentina non chiederà numeri alti il responsabile dell’area tecnica del Bologna farà di tutto per chiuderlo a gennaio: Dopo non esserci riuscito nel corso della sessione estiva del mercato, quando decise di regalare a Sinisa Mihajlovic Lewis Ferguson. Chiaramente, com sottolineato anche sulle colonne del Corriere, servirà che la Fiorentina abbassi le pretese sul giocatore e che scenda sotto il 12/13 milioni richiesti per lui in estate.