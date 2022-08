Una nuova soluzione in mediana?

La Repubblica in edicola stamani, si concentra anche sulle possibili mosse tattiche a centrocampo. Amrabat si è comportato ottimamente. Ha caratteristiche differenti rispetto a Torreira ma ha manovrato molto bene, dando sicurezza all’intero reparto.

Italiano ha anche provato Mandragora in versione mezzala e potrebbe essere una soluzione quella di far giocare entrambi insieme per sfruttare le doti atletiche del marocchino e quelle più offensive dell’ex Juve.