“Una nuova squadra per Milik? In Polonia dicono che ci sia la Fiorentina sulle sue tracce”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss il giornalista e corrispondente della La Gazzetta dello Sport in Polonia Stefan Bielanski ha parlato anche di un accostamento del bomber del Napoli Arkadiusz Milik alla Fiorentina. Ricordiamo che l’attaccante sembrerebbe in procinto di lasciare la squadra partenopea: “Milik? Ha dato un gran contributo al Napoli. La Roma sarebbe un’ottima soluzione. In Polonia si parla anche della Fiorentina. Oppure magari ci sarebbe la Bundesliga, da dove Milik è partito”.

