Una nuova tecnologia pronta a sbarcare in serie A

Il fuorigioco semiautomatico sbarca in Serie A. A partire da inizio gennaio la nuova tecnologia arriverà anche sui campi del massimo torneo italiano. E se non sarà il 4 gennaio (data di ripresa del campionato, dopo le feste) sarà poco dopo: ma il fuorigioco automatico partirà. Servirà ovviamente l’ok di FIGC e Lega Serie A, ma resta il fatto che il comparto arbitrale si è esercitato anche due giorni fa nel centro di Lissone, quello in cui il VAR ha la propria casa.

Esercitazioni su gare italiane ma anche straniere, simulazioni e varisti che hanno occupato proprio le postazioni dedicate a VAR e AVAR come fosse una partita vera. Dopo quelle di giovedì, la Lega probabilmente ospiterà per altre riunioni operative gli arbitri al fine di perfezionare al massimo la novità in arrivo.