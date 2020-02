Una nuova tramvia con gli oneri pagati dalla Fiorentina, un parcheggio e strade nuove: L’ipotesi Campi per lo STADIO entra nel vivo

L’ipotesi già studiata di fare lo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio ora rientra nel vivo. Il sindaco della cittadina nell’hinterland di Firenze, Emiliano Fossi, ci crede. Al vertice di tre giorni fa, tenutosi negli studi Archea, ha dato rassicurazioni sul fatto che il Comune potrebbe rilasciare i permessi in 18 mesi. C’è anche il nodo infrastrutture e lo stesso Fossi, si legge su La Repubblica, valuterà un suo investimento sulle strade per collegare i terreni di viale Allende all’accesso all’autostrada. È stata avviata un’interlocuzione con Autostrade per la creazione di un parcheggio autostradale tipo Villa Costanza vicino ai 30 ettari dove potrebbe sorgere l’impianto.

Uno dei ragionamenti fatti al tavolo è che con gli oneri della Fiorentina si potrebbe finanziare il progetto di allungare di 700 metri la futura linea della tramvia, che potrebbe essere realizzata in 5 anni a partire da oggi. Passi in avanti rilevanti ma non decisivi, anche perché Commisso ripete sempre che la sua priorità è “rimanere a Firenze”.