Una partenza in Quarta: Iachini ha deciso come sostituire Pezzella

Sono ridotte al lumicino le possibilità di vedere German Pezzella in campo domenica all‘Olimpico contro la Roma. Il capitano della Fiorentina si è sottoposto ad un intervento di pulizia della caviglia che lo tormenta ormai da molto tempo e dovrebbe dare forfait per la trasferta contro i giallorossi. Al suo posto Beppe Iachini si affiderà a Lucas Martinez Quarta, arrivato a Firenze negli ultimi giorni di mercato e finito fin da subito in campo. Prima l’esordio contro l’Udinese al posto dell’acciaccato Pezzella, poi la prima uscita da titolare in Coppa Italia contro il Padova.

Due occasioni in cui Martinez Quarta ha messo in mostra tutte le sue qualità migliori, a cominciare dall’abilità nell’anticipare il diretto avversario fino alla capacità di ripartire dal basso. Proprio la sua tecnica sarà sicuramente utile alla Fiorentina di Iachini, visto che i vari Pezzella, Milenkovic e Caceres non fanno dell’impostazione il loro punto forte. Il prossimo esame è quello più tosto: al cospetto dell’argentino ci sarà il tridente di Fonseca composto da Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Degli avversari niente male, che metteranno a dura prova la difesa della Fiorentina.