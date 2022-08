Una partita che potrebbe giocarsi non solo in campo: Zanetti vuole un ex Empoli dalla Fiorentina

Non è una novità che Szymon Zurkowski sia nelle mire del mercato dell’Empoli. Dopo la scorsa stagione giocata con i colori azzurri, la società toscana rivorrebbe ancora con se il centrocampista polacco di proprietà della Fiorentina. A Firenze, con il possibile arrivo di un’altra mezzala, il posto per lui potrebbe essere davvero esiguo e anche Zanetti starebbe convincendo il ragazzo a tornare a Empoli.

In questo senso, come riporta La Gazzetta dello Sport, la partita di oggi potrebbe essere uno sodo fondamentale per il futuro del giocatore, con i dirigenti dei due club che ne parleranno dopo il match in programma alle 18:30.