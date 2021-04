Una partita che vale una stagione? No, vale (un pezzo) di salvezza e c’è una mentalità da cambiare

Nell’interesse generale della Fiorentina e dell’ambiente che la circonda c’è sicuramente il rendere la partita con la Juventus non l’evento dell’anno ma un mattoncino all’interno di una stagione composta da tanti altri risultati importanti. Per il momento purtroppo non è ancora così perché di soddisfazioni la squadra viola se ne è tolte poche, sebbene una di esse sia proprio quella ottenuta nella sfida d’andata. Quella di domani ha un grande valore per le due squadre, l’una alla ricerca della salvezza, l’altra della Champions, tale da renderla “partita della stagione” almeno in relazione alla classifica. L’obiettivo di Commisso è quello di far sì che la partita con la Juve non sia più sinonimo di unico grande evento.