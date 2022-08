Una partita di poker e la Fiorentina non vuol dare nessun vantaggio agli avversari

In trattative così delicate come quella in atto per Lo Celso sono importanti anche le sfumature. Siamo all’interno di una partita di poker, come viene sottolineato stamani su La Nazione, e allora va benissimo che la Fiorentina dica “Mai parlato di Lo Celso“. Al netto delle parole dei protagonisti, nessuno vuole dare vantaggi agli altri.

Comunque i viola ci sono, come il Villarreal che deve dribblare anche alcuni paletti finanziari. Intanto sembra che la posizione del Tottenham, che detiene la proprietà del cartellino del centrocampista, si sia ammorbidita, prendendo in considerazione anche l’ipotesi di prestito oneroso, con robusto riscatto. Il tutto mentre alla corsa al giocatore si è aggiunta anche la Lazio.