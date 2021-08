Una partita facilissima, ma con delle sbavature. Quel fischio arbitrale in ritardo che porta alle proteste della Fiorentina

La sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Cosenza è stata diretta da Giacomo Camplone della Sezione AIA di Pescara, al suo secondo anno alla CAN A-B ma con una sola gara all’attivo nella massima serie. A coadiuvarlo gli assistenti Bottegoni e Berti, l’esperto Valeri in Sala VAR.

Gara a senso unico con la Fiorentina che chiude gli ospiti nella propria area praticamente fin dall’inizio. Primo episodio in area cosentina con un contrasto tra Pezzella e Venturi, Camplone fa proseguire e Valeri al VAR conferma la decisione; è infatti l’argentino che scalcia il difensore rossoblu. Al 39′ Venturi trattiene vistosamente Vlahovic, Camplone fischia la punizione ma commette l’errore di non ammonire il difensore. Giallo che arriva a Prestianni per un fallo su Maleh proprio allo scadere della prima frazione di gara. Al 48′ Nico Gonzalez interviene fallosamente su Corsi, l’arbitro prima fa ampi cenni di proseguire poi, in nettissimo ritardo, fischia la punizione per gli ospiti, grave incertezza che porta alle proteste dei viola.

Al 54′ ammonizione per capitan Pezzella che atterra Sueva prima dell’ingresso in area. Lo stesso Sueva che due minuti dopo a sua volta prende il giallo per un’irregolarità su Maleh. Fino alla conclusione dell’incontro non succede praticamente più nulla di rilevante.

Il signor Camplone, nonostante si sia trovato a dirigere un match di facilissimo, ha dimostrato alcune sbavature soprattutto nella gestione dei provvedimenti disciplinari.