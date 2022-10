Una pausa che ha tutt’altro che sanato i problemi delle ali: e Kouamé potrebbe tornare nel ‘suo’ ruolo

Potevano essere due settimane di lavoro e recupero fisico ma per l’attacco viola di fatto, poco è cambiato rispetto al pomeriggio del 18 settembre, data dell’ultima gara fin qui: Gonzalez è andato in Nazionale, sobbarcandosi due viaggi e il fuso orario, semplicemente per stare nel gruppo in ottica Mondiali. Sottil aveva problemi alla schiena e problemi alla schiena ha ancora, tanto è vero che la sua convocazione è ancora in dubbio, figuriamoci la scesa in campo. La Fiorentina farà ancora a meno dei suoi due esterni più brillanti di questo inizio stagione e allora ecco che sulla fascia potrebbe tornarci Christian Kouamé, secondo quanto ipotizzato dal Corriere dello Sport-Stadio: in quel caso al centro dell’attacco potrebbe esserci Cabral.