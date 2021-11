Una pausa da vice capoclasse per la Fiorentina Primavera, che attende l’Empoli nella preview della Supercoppa

Era partita un po’ sottotono come la passata stagione, anche l’attuale per la Fiorentina Primavera ma dopo il punto nelle prime tre giornate, la squadra viola ne ha vinte cinque di fila, arrivando alla pausa di novembre addirittura al secondo posto in solitaria, a quota 16 e a -4 dalla Roma capolista. Un rendimento difficile da immaginare, anche se sul cammino si sono alternate diverse squadre di bassa classifica.

Alla ripresa ci sarà l’Empoli campione d’Italia in carica, in quella che sarà una preview della Supercoppa di inizio dicembre: la Fiorentina la gioca da due anni (avendo vinto le ultime tre edizioni della Coppa Italia) ma finora ha sempre giocato contro l’Atalanta e sempre perso.