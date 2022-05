Una pazza e onerosissima idea per la fascia destra: ma su Molina ormai hanno messo gli occhi tutti

Ieri per Nahuel Molina è arrivato il gol numero 7 in campionato, una cifra impressionante se consideriamo la sua posizione in campo da esterno a tutta fascia, nato però da terzino destro in Argentina. L’Udinese lo pescò a parametro zero dal Boca Juniors nel 2020 e in due anni ha raccolto i frutti in campo, prima di prepararsi per farlo anche sul mercato. La Fiorentina nella sua lista aveva o ha sicuramente anche lui ma il rendimento ha fatto crescere il prezzo e soprattutto le attenzioni: secondo Calciomercato.com ad esempio, la Juve si è vista chiedere 30 milioni di euro mentre un’altra pretendente molto ricca sarebbe l’Arsenal. Chiaro che con questo tipo di concorrenza diventa quasi impossibile farsi avanti.