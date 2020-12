Una pedina fondamentale da recuperare a tutti i costi

Se c’è un giocatore della Fiorentina che più di tutti sta rendendo molto meno rispetto all’anno scorso è il difensore Martin Caceres. Il nazionale uruguayano infatti da inizio campionato, sia in alcune gare sotto la gestione di Beppe Iachini nella difesa a tre che con la nuova Prandelli nel ruolo di terzino destro, ha giocato spesso sottotono, non dando le garanzie al quale ha sempre abituato nelle esperienze trascorse in tante altre squadre, come la Juventus. In più purtroppo si è rivelato anche l’autore di sbavature costate care alla squadra viola, come la “buca” difensiva in occasione del gol di Verde nella gara contro lo Spezia e la svista, in complicità con Milenkovic, su Pjaca nell’occasione del momentaneo vantaggio del Genoa nella partita del lunedì sera. Un giocatore irriconoscibile verrebbe quasi da dire, ma sul quale lo stesso Prandelli conta tantissimo e sembra intenzionato a recuperarlo al 100% della condizione.

Stiamo infatti parlando del giocatore più esperto del pacchetto arretrato viola, abituato a gestire ogni situazione complicata o meno che sia in ogni partita, e che dovrebbe risultare quindi più che fondamentale per infondere coraggio e dettami tattici in più occasioni. Ecco perché per l’allenatore viola la figura di Caceres è fondamentale per il suo progetto tecnico. Certo, nell’attesa di recuperarlo totalmente potrebbe anche provare più spesso Lirola a destra, anche per ottenere più cross in area, ma Caceres resta senza dubbio un giocatore da ritrovare per la sua duttilità, maturità e conoscenza calcistica.