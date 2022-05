Una pedina fondamentale di Giampaolo si ferma in allenamento e non ci sarà contro la Lazio: le ultime sulla Sampdoria in vista della Fiorentina

Come riportato dalla Sampdoria, il fantasista blucerchiato Stefano Sensi si è fermato nell’allenamento odierno a causa di un risentimento muscolare, che verrà analizzato nelle prossime ore. Marco Giampaolo quindi perde un pezzo importante in vista della partita con la Lazio, match che potrebbe regalare l’aritmetica salvezza ai genovesi, che nel turno successivo troveranno la Fiorentina. Di seguito il comunicato del club:

“Riscaldamento tecnico, esercitazione tattica e partitelle a tema. Questo il programma pomeridiano svolto al “Mugnaini” dalla Sampdoria in vista della trasferta in casa della Lazio. Programma al quale non hanno preso parte Stefano Sensi (terapie e fisioterapia a causa di un risentimento muscolare per il quale saranno necessari approfondimenti diagnostici nei prossimi giorni), Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco (percorsi di recupero agonistico). Domani, giovedì, squadra ancora al lavoro a Bogliasco nel pomeriggio”.