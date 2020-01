Una pedina sulla quale riflettere attentamente

Un calciatore del quale si parla poco è il laterale sinistro della Fiorentina, Dalbert. Nonostante sia in prestito dall’Inter ufficialmente senza diritto di riscatto, la sua stagione, fino a questo momento, è da considerarsi assolutamente positiva.

Il classe 1993 ha messo a segno cinque assist e, escludendo Dragowski, è il quarto giocatore viola più utilizzato, avendo saltato solamente la gara d’andata contro il Napoli semplicemente perché non era ancora arrivato.

L’ex Nizza sta dimostrando tutte le caratteristiche che un esterno del 3-5-2 deve avere: corsa, resistenza e buon piede. Non era certo trovare un giocatore così dopo il biennio disastroso in nerazzurro. Un’altra qualità che Dalbert ha fatto vedere è la sorprendente fase difensiva: dote che, per un esterno (per lo più offensivo) brasiliano, non è affatto scontata.

Ora la squalifica contro il Genoa e una settimana di mercato per riflettere ancora sui ricambi da acquistare sulle fasce: non stiamo parlando di un fenomeno, ma, a costi contenuti, il numero ventinove della Fiorentina sarebbe assolutamente da prendere in considerazione anche per la prossima stagione.