Una percentuale del cartellino di Rebic in mano alla Fiorentina? Forse! Barone e Pradè vogliono vederci chiaro

Sabato prossimo la Fiorentina si ritroverà sulla propria strada un certo Ante Rebic, uno che a Firenze non è andato di certo bene, ma che ha aspettato di arrivare in Germania prima e al Milan adesso per esplodere. Su di lui i viola mantennero al momento della cessione all’Eintracht Francoforte una percentuale sulla futura rivendita. Ai tempi della vecchia proprietà tra l’altro c’erano due versioni discordanti in merito: Pantaleo Corvino parlava di 30%, mentre Sandro Mencucci del 50%.

Sul Corriere Fiorentino si legge però, che i contorni dell’affare non sono del tutto chiari. Daniele Pradè e Joe Barone hanno in agenda un approfondito studio dei contratti per capire quale sia realmente la situazione sul calciatore croato.