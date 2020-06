Una perla dell’ex viola Edimilson Fernandes regala la salvezza al Mainz – VIDEO FN

Pochi minuti fa si è concluso il penultimo turno di Bundesliga. Con il titolo già assegnato al Bayern Monaco, e Lipsia, Monchengladbach e Leverkusen che si contenderanno i due posti liberi in Champions League nell’ultima giornata, nel pomeriggio si è deciso molto per quando riguarda il discorso salvezza.

Il Fortuna Dusseldorf con il pareggio per 1-1 contro l’Augsburg sarà costretto a giocarsi all’ultima giornata la possibilità di fare lo spareggio contro la terza di seconda divisione. Il Mainz, a cui bastava un pareggio per la matematica permanenza nel massimo campionato tedesco, ha vinto per 3-1 nello scontro diretto contro il Werder Brema: sul gabellino dei marcatori è finito anche l’ex Fiorentina Edimilson Fernandez, autore della rete che ha chiuso il match.

Ecco la rete del 3-1 dell’ex viola:

Gran goal dell’ex #Fiorentina Edimilson Fernandes. La sua rete chiude la sfida contro il Werder Brema e regala la matematica salvezza al Magonza #Bundesliga pic.twitter.com/U02qIE1Q7g — Fiorentinanews.com (@Fiorentinanews) June 20, 2020