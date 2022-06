Una permanenza alla Fiorentina che non può esserci a queste condizioni

Per la Fiorentina resta da risolvere in maniera definitiva la questione Piatek.

L’attaccante polacco vorrebbe rimanere ancora a Firenze, ma se la cifra che l’Hertha Berlino continuerà a chiedere per il suo cartellino sarà di 15 milioni di euro, questo rimarrà solo un suo desiderio.

In sostanza, solo un enorme sconto potrebbe cambiare le carte in tavola altrimenti ci sarà da rivolgere lo sguardo altrove per trovare un’altra punta centrale che possa affiancare Cabral.