Una permanenza che sembrava impensabile, adesso potrebbe concretizzarsi. L’Inter torna alla carica, ma Milenkovic ha tanti motivi per rimanere alla Fiorentina

Milenkovic è un leader. Un giocatore forte, un difensore con personalità, uno che quando c’è si vede e si sente. Al netto di una stagione, forse anche un paio, normali, forse anche buone, ma non eccezionali. Nel calcio conta il singolo ma anche la coppia, soprattutto in difesa. E allora ripartire con Milenkovic e Igor, davanti a Gollini, potrebbe essere davvero prezioso.

Lo sa la Fiorentina, lo sa Italiano che spera e confida in un mercato che non lo privi del suo centrale di riferimento. Con Bremer alla Juve, con l’Inter che guarda anche altrove, non sembra più impossibile una permanenza, davvero difficile e impensabile fino a poche settimane fa. Dopo il prolungamento di un anno della scorsa stagione, la promessa (alla Toni), di essere liberato in arrivo di una big. Tutto vero, ma questa big al momento si è soltanto affacciata alla finestra. Tutto vero, ma nel frattempo la Fiorentina è cresciuta, ha raggiunto l’Europa, ha trovato una identità e un tecnico al quale Nikola sembra molto legato, non soltanto dal punto di vista calcistico. E poi l’arrivo di Jovic, il legame che si rafforza con la comitiva serba, l’amore per la città e i suoi tifosi cresciuto e aumentato in un momento dove il clima attorno alla squadra viola sembra finalmente positivo e intrigante. Note, colorate, che aumentano a dismisura le possibilità che Milenkovic possa rimanere a Firenze.

Sarebbe un colpo in più, un acquisto aggiuntivo per Italiano che ci spera davvero tanto. E non ne ha fatto mistero, ne davanti a microfoni e telecamere, ne con i dirigenti viola. Se così fosse a Milenkovic andrebbe adeguato e prolungato il contratto. Se così non fosse, non si potrà andare troppo in là con i tempi, per riuscire a trovare una alternativa adeguata. Anche se, in questo senso, Pradè ha già due soluzioni calde, pronte. Non italiane, almeno così sembra. Tutto si deciderà nei prossimi giorni, con Bremer alla Juventus, l’addio di Koulibaly a Napoli, il valzer di difensori centrali è cominciato. Milenkovic ne farà parte? Lo capiremo presto.

Ieri l’Inter si è nuovamente fatta avanti, i contatti con l’entourage del calciatore continuano e si infittiranno a breve. Ma i suoi compagni, il suo allenatore, sarebbero felicissimi di continuare assieme, di allontanare anche l’assalto nerazzurro che probabilmente ci sarà. Per costruire assieme ad Igor, una della coppie di centrali migliori della Serie A.