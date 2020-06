“Una persona molto vicina a Belotti mi ha confidato che la Fiorentina lo voleva davvero…”

L’ex allenatore di Andrea Belotti ai tempi dell’Albinoleffe, Sandro Salvioni, ha parlato a Radio Sportiva: “Insieme a sua nonna parliamo sempre di Andrea, mi racconta che lo voleva la Fiorentina. A me fa piacere. È un ragazzo molto umile, ha voglia di dimostrare e di fare bene. Quando l’ho fatto esordire in Serie B ho fatto un grande errore, segnò subito e non lo feci più giocare perché sembrava che lo schierassi solo perché era del mio paese”.

