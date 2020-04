Una pianticella di Corvino riparte da casa, Ackerman: “A Firenze è migliorato ma per ora è solo in prova”

Dall’Aik Solna era partito nel 2018 in direzione di Firenze e all’Aik Solna ha fatto ritorno: l’avventura di Mark Gorgos con la maglia della Fiorentina si è interrotta nello scorso mese di gennaio, con lo svincolo da parte del club. Centrocampista classe 2000, era stato comprato per 350.000 euro da Corvino ed ha messo insieme una trentina di partite prima dell’addio.

“Ha chiesto se poteva unirsi al gruppo e questa settimana inizierà ad allenarsi con noi – ha detto il capo scout dell’Aik Tobias Ackerman a fotbolldirekt.se – Sono stato il suo primo allenatore al Brommapojkarna ma non dipende da me il fatto che sia tornato. È già stato all’AIK prima ed è abbastanza naturale per lui allenarsi con la squadra. Non l’ho seguito molto in Italia ma so che nel frattempo si è sviluppato enormemente nel suo modo di giocare. Per il momento è in prova all’AIK, non parliamo ancora di un suo possibile impiego in gare ufficiali”.