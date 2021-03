Una piccola grande vittoria targata Commisso. E Firenze lo aspetta per definire il futuro

Fin dal momento in cui ha acquistato la Fiorentina dai fratelli Della Valle, uno degli obiettivi di Rocco Commisso è stato quello di far arrivare la Serie A anche negli Stati Uniti. Il presidente viola, addirittura, aveva ipotizzato anche l’istituzione di un ufficio della Lega Calcio negli States con l’obiettivo di ottenere maggiore visibilità.

Nella giornata di ieri è stato annunciato che nel prossimo triennio (2021-24), il calcio italiano (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa) verrà trasmesso al di là dell’Atlantico da CBS. Una notizia come le altre, se non fosse che per chiudere quest’accordo c’è voluto l’intervento di Commisso. Come sottolineato anche dal presidente della Lega Serie A, De Siervo: “Ci tengo in particolar modo a ringraziarlo per il suo importante contributo nel raggiungere questo accordo”.

L’accordo è stato raggiunto per una cifra di 170 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 18 per la Coppa Italia. Si tratta del 30% in più rispetto al precedente contratto con ESPN. Una piccola vittoria targata Commisso, che ha dimostrato di aver il cuore non solo la Fiorentina, ma tutto il calcio italiano. Nelle prossime settimane il presidente tornerà a Firenze, dove lo aspetteranno diverse patate bollenti. Gli sviluppi sul centro sportivo e sullo stadio, ma anche le scelte sulle figure (allenatore e direttore sportivo in primis) che segneranno il futuro della Fiorentina.