Una piccola ma moderna ‘cattedrale’ dedicata ad un ex allenatore della Fiorentina: Ecco dove giocheranno i viola. FOTO

Una piccola ma moderna ‘cattedrale’. La Fiorentina giocherà domani sera allo stadio Başakşehir Fatih Terim, un impianto da 17156 posti a sedere, situato nel distretto di Başakşehir. Come avete potuto leggere è dedicato proprio all’ex tecnico viola, Fatih Terim, che è un vero e proprio simbolo per Istanbul e per il calcio turco in generale.

La costruzione dello stadio è stata completata in sedici mesi, ed è costata 178 milioni di lire turche (circa 47 milioni di euro). Contrariamente a quello che si possa pensare, l’atmosfera all’interno è raramente stata calda, anche perché la quarta squadra in ordine di importanza di Istanbul, non ha un grosso seguito di pubblico.