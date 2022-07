Una pista osservata ma mai intrapresa dalla Fiorentina: ufficiale il prestito di Cambiaso dalla Juventus al Bologna

Ora è anche ufficiale: Andrea Cambiaso passa in prestito dalla Juventus al Bologna. Un giocatore su cui la Fiorentina aveva messo gli occhi, salvo poi preferire investire in altri ruoli piuttosto che sul terzino sinistro. Reparto in cui, parole di Pradè in conferenza stampa, ci sono già Biraghi e Terzic con il secondo che verrà valutato da Italiano ma si candida a trascorrere un altro anno da riserva del capitano.

Ecco allora che la Juve ne ha approfittato per fare suo Cambiaso, ma bisogna dire che la Fiorentina non ha voluto intavolare una trattativa neanche per il prestito dai bianconeri. Campo lasciato al Bologna dunque, con l’ex tecnico viola Mihajlovic che potrà disporre di uno dei giocatori che si sono messi maggiormente in luce lo scorso anno.