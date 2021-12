Una poltrona per tre. Il posto di Castrovilli se lo contendono Duncan e Maleh

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, giorno dopo giorno, prende sempre più forma, ad immagine e somiglianza di un tecnico che sta sorprendendo tutti. E a sorprenderci, almeno inizialmente, erano anche le sue formazioni, visto che l’allenatore siciliano ci ha messo un po’ per incoronare il suo undici titolare. Rotazioni in tutti i ruoli nelle prime uscite stagionali della sua squadra, salvo poi trovare la quadra e dare continuità a coloro che sin qui non hanno tradito la fiducia del proprio mister.

Un ruolo più degli altri però sembra non avere ancora un padrone ben definito. Stiamo parlando della mezzala sinistra, posizione che, almeno sulla carta, sarebbe dovuta esser quella occupata da Castrovilli. Il numero 10 viola però è ancora out a causa dell’ennesimo problema fisico, e così ci hanno pensato Duncan e Maleh a sostituirlo. I due centrocampisti mancini non hanno fatto rimpiangere l’ex Bari, il quale può riprendersi dall’infortunio con molta calma.

I numeri infatti parlano chiaro: per Duncan un gol e due assist impreziosiscono il suo avvio di stagione; Maleh invece vanta addirittura 2 reti messe a segno nelle ultime due uscite dei viola. Tuttavia, l’auspicio è che Castrovilli possa ritrovare al più presto la condizione migliore per tornare a disposizione della squadra, ma la certezza è che, alle sue spalle, in attesa del suo ritorno, in due stanno facendo di tutto per mettere in difficoltà Vincenzo Italiano.