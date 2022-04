Una possibile idea di mercato destinata a rimanere tale: su Barak si avventa una big di Premier League

Antonin Barak è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori del campionato. Specialmente nel girone d’andata, il centrocampista del Verona si è messo in luce con gol, assist e grandi giocate. Al punto di catturare le attenzioni dell’Atalanta, che a gennaio sembrava ad un passo dal suo acquisto, ma non solo. Il nome di Barak è stato accostato, pur timidamente, anche alla Fiorentina e non è escluso che la dirigenza viola abbia fatto qualche pensierino su di lui.

Tuttavia il futuro di Barak non solo sembra lontano dal Verona, ma anche dall’Italia. Il salto di qualità per lui potrebbe essere doppio visto che, come riporta TMW, sulle sue tracce c’è una squadra di Premier League. Trattasi del Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, che dopo aver portato a Londra Gollini, Romero, Bentancur e Kulusevski vuole pescare ancora dalla Serie A. Barak è il nuovo obiettivo, il pressing degli inglese è forte. Per la Fiorentina e chi come lei potrebbe avere anche solo pensato di provare a prenderlo, il talento del Verona rimarrà molto probabilmente un miraggio.