Una presenza che è passata tutt’altro che inosservata. FOTO FN

Senza tifosi allo stadio è davvero difficile nascondersi ed eclissarsi. Quindi la presenza del designatore arbitrale Nicola Rizzoli sugli spalti per vedere Fiorentina-Bologna non è di certo passata inosservata. A maggior ragione in questo determinato periodo, dopo le grandi polemiche che ci sono state per le decisioni di Chiffi e le non decisioni del VAR Mazzoleni in Roma-Fiorentina.

Sicuramente Rizzoli ha osservato la prova del signor Di Bello, impegnato ad arbitrare in campo, ma comunque la sua presenza è stata interpretata anche come un gesto distensivo nei confronti della dirigenza viola che ha molto da ridire sugli arbitraggi in questa stagione.