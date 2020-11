Una prima volta assoluta con la Fiorentina per il prossimo arbitro. VIDEO: L’incredibile svista in Coppa Italia del direttore di gara

La partita di Coppa Italia tra Udinese e Fiorentina in programma mercoledì prossimo ad Udine, con inizio alle ore 17.30, sarà diretta dal signor Marco Serra di Torino. Guardalinee Moro e Vono, mentre il quarto uomo sarà Amabile.

Si tratta di una prima assoluta per Serra coi viola: con lui non ci sono precedenti né in campionato, né in Coppa. E’ anche la prima volta che si ritrova a dirigere in Coppa Italia una gara valida per i sedicesimi; fino ad ora si era limitato ad apparizioni nel primo e secondo turno eliminatorio. Nell’edizione in corso ha diretto Cittadella-Spezia 0-2 e Monza-Triestina 3-0.

Tra l’altro in Cittadella-Spezia il signor Serra e i suoi collaboratori sono stati protagonisti di una svista clamorosa come la convalida di un gol per i veneti che era stato realizzato da Iori con la complicità del portiere dello Spezia. A seguito di un tiro da centrocampo la palla era rimbalzata sulla schiena dell’estremo difensore dei liguri, prima di finire abbondantemente dentro. Purtroppo in quella circostanza non c’era nemmeno la goal-line tecnology ad aiutarlo.