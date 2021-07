“Una proposta di lavoro senza senso”: così la Fiorentina di Commisso e Barone ha preferito andare avanti senza Antognoni

Dopo quelli delle ultime settimane, ieri è arrivato anche l’Addio con la A maiuscola, quello di Giancarlo Antognoni, un altro ex che era stato integrato all’arrivo di Commisso e che dopo due anni è stato messo alla porta. Lui però non è un ex qualunque, con tutto il rispetto per i vari Donadel, Buso e Dainelli e il suo saluto fa molto più scalpore. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina di oggi è di Rocco Commisso e Joe Barone, che da tempo l’avevano escluso dal cosiddetto “cerchio magico” delle decisioni e nel loro club non c’è spazio per la bandiera viola: “Una proposta di lavoro senza senso e con banali frasi di circostanza”, la definizione della rosea.