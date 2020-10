Una proposta importante della Fiorentina per Milenkovic. Ma dietro a lui è partito il derby milanese

La Fiorentina presenterà una proposta di rinnovo contrattuale a Nikola Milenkovic. Una proposta importante tesa a portare avanti il rapporto reciproco più avanti rispetto al 2022 (l’attuale contratto ha quella scadenza riportata sopra).

Ma dietro al ragazzo in tanti si sono già mossi. Su Tuttosport si parla di un derby tra Inter e Milan per aggiudicarselo. Non dovesse arrivare la notizia del rinnovo, i rossoneri tornerebbero all’attacco fin da gennaio, dopo aver fatto pressing per tutta l’estate. Il muro viola però è stato invalicabile, con richiesta fissata sempre a quota 40 milioni di euro, ovvero laddove nessuno poteva arrivare. I nerazzurri invece ci pensano in vista della prossima stagione.