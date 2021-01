Una richiesta per Venuti. Eysseric dice di no al Crotone, ma gli resta un’altra possibilità di accasarsi altrove. Pulgar invece…

Prosegue il mercato in uscita della Fiorentina. Secondo quanto scritto da La Nazione, il trequartista francese Eysseric ha detto di no al Crotone e ora può andare in prestito al Parma.

Lo Spezia invece vuole il jolly Venuti, ma in partenza ci sono il talento spagnolo Montiel e (forse) anche Barreca.

In bilico la posizione di Pulgar: lo vogliono Leeds, Cagliari e Sassuolo, ma la Fiorentina non è ancora convinta di volerlo dar via.