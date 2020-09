Una “rimpianto” della Fiorentina potrebbe far felice una rivale

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha messo gli occhi sull’ex Fiorentina, Cristiano Piccini. Il terzino, lasciato Firenze, ha dimostrato tutta la sua classe in Spagna e Portogallo tra Real Betis, Sporting e Valencia dove gioca adesso.

Gasperini è alla ricerca di un giovane terzino e vorrebbe riportare il giocatore in patria. Piccini è in uscita dal Valencia e gradirebbe un rientro in Italia. Vedremo che succederà, fatto sta che il Piccini è archiviabile tra i grandi rimpianti per la Fiorentina. A riportarlo è tuttomercatoweb.