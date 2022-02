In corsa per l’Europa a fine febbraio la Fiorentina non c’era più o meno da cinque anni, dall’ultimo, balordo, anno di Paulo Sousa e da una rosa che era ancora in gran parte quella del ciclo magico del primo Montella. Poi il buio e tante difficoltà, per una risalita molto più dura e lunga del previsto, come sottolinea il Corriere Fiorentino, ma che stasera potrebbe regalare uno scenario a dir poco intrigante in caso di risultato pieno, in attesa delle sfide delle altre. Uno scenario da Europa.