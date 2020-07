Una riunione per il futuro viola: Commisso, il centro sportivo, lo stadio e la soprintendenza che “tifa” Campi

“Infine, qualora non vi saranno passi avanti per la Fiorentina in questa riunione, diramerò un altro comunicato alla Famiglia Viola dichiarando quali saranno le azioni che intraprenderò non solo a riguardo del Centro Sportivo ma anche in merito alla realizzazione di un possibile stadio a Campo di Marte”

Rocco Commisso è stufo e non lo nasconde nel comunicato alla famiglia Viola di oggi. Ma se da una parte racconta il bene che la Fiorentina sta portando a Bagno a Ripoli, dall’altra ha sottolineato la sua posizione lanciando alcune stilettate alla Soprintendenza.

La fine del comunicato, poi, non nasconde nulla. Perché dalla riunione di Venerdì prossimo, il Presidente Commisso prenderà delle decisioni su Centro Sportivo e Stadio a Campo di Marte.

Il Franchi è da sempre la prima opzione per la Fiorentina, ma con questo stop al Centro Sportivo la situazione potrebbe sbloccarsi. Verso Campi.

Quel “ma anche in merito alla realizzazione di un possibile stadio a Campo di Marte” lascia presagire come il vaso sia colmo e se i vincoli bloccano un’opera quasi ex novo, immaginiamoci nel caso del rifacimento di un monumento storico. L’opzione Campi, ancora in piedi nonostante il silenzio, e i suoi sostenitori aspettano con ansia il weekend. Ma non per andare al mare.