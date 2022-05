Una rivincita per una città intera

Questa sera, come scrive Il Tirreno, al Franchi sarà tutta Firenze a scendere in campo. Non solo per l’importanza che riveste la sfida, visto che mette in palio la qualificazione all’Europa, ma anche per l’importanza che storicamente riveste la gara contro la Juventus.

La città sogna di prendersi una rivincita cancellando il ricordo delle tre sconfitte consecutive in stagione contro i bianconeri (1-0, 0-1 e 2-0 tra campionato e Coppa): i tempi potrebbero essere davvero maturi. E poi c’è da provare davvero a mettere quella ciliegina sulla torta a cui Vincenzo Italiano fa continuamente riferimento. Molti giocatori conoscono bene l’Europa e prendersela dopo un campionato da protagonisti sarebbe il giusto epilogo.