Una scelta aspettata, ma fin troppo drastica: il caso Pedro

La Fiorentina, durante questa sessione di calciomercato, acquisterà un attaccante. Questo costringerà Daniele Pradè a liberare quel Pedro tanto voluto ed arrivato in estate. Il giovane Brasiliano, dopo aver perso anche la Nazionale, vuole tornare a giocare anche perchè a Firenze si è visto veramente poco.

Apparso fuori forma ad inizio anno, Pedro, ha poi trovato il campo con Montella ma senza mai incidere. In Brasile però, tutti ne hanno sempre parlato bene, fin troppo. Quindi perchè questo rendimento?

Il giocatore molto probabilmente tornerà nella sua terra natìa a giocare. In pole position c’è il Gremio, seguito dal Flamengo di Gerson. Di strano c’è, però, la formula della cessione con la Fiorentina che potrebbe mandare via Pedro a titolo definitivo. Una scelta sicuramente inaspettata, per un giovane che era arrivato a Firenze con tutte le raccomandazioni del caso.

Ancora non ha mostrato nulla, ma perchè privarsene per sempre?