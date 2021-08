Una scelta particolare: L’uomo che è andato controcorrente

E’ sorridente Nicolas Gonzalez mentre si ritrova a fare le foto sotto il Ponte Vecchio con una maglia della Fiorentina in mano. Un sorriso il suo che non sembra proprio di facciata, di circostanza, ma reale.

Prima di iniziare la sua avventura in Copa America è stato chiamato a fare una scelta e l’ha fatta. E ha preferito Firenze e l’Italia alla ricca, ricchissima (ma anche grigia) Inghilterra. Brighton per la precisione.

Una scelta particolare quella di un uomo che è saputo andare controcorrente; questo perché sono in molti a fare carte false pur di andare a prendersi le sterline delle varie squadre d’Oltremanica (uno tra questi dovrebbe essere proprio Milenkovic) e per andare a confrontarsi con i giocatori importanti che pullulano in squadre come Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea ecc…

“Ho rifiutato un’offerta dall’Inghilterra dove non sarei stato felice come lo sono adesso qui”. E con queste parole di Gonzalez si ritorna proprio ai sorrisi di cui sopra. E si parla anche di felicità, quella espressa dal ragazzo, ma anche dai suoi genitori che erano presenti mentre il figlio parlava ai giornalisti e anche ai tifosi che si erano appostati sulla spalletta situata proprio sopra al circolo dei Canottieri.

Insomma si può non seguire l’onda e essere contenti. Di sicuro con lui, almeno le premesse, sono quelle buone.