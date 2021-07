Una scommessa non andata come sperato e una fortuna da cercare lontano da Firenze

Era arrivato a Firenze, forse anche un po’ a sorpresa, nel mercato invernale di due stagioni fa. 11 milioni al Genoa e una scommessa, quando il legamento crociato di Christian Kouame era rotto. Un’operazione per anticipare le concorrenti, che in estate sarebbero state tante e con diversi milioni in più in mano. Un’operazione come quella che la Fiorentina aveva fatto qualche anno prima con un certo Giuseppe Rossi, preso dal Villareal quando anche il suo di crociato, era andato.

Due storie diverse, sicuramente, a partire da quello che hanno fatto vedere in maglia viola. Comun denominatore: la sfortuna. Se da una parte quella di Pepito è nota a tutti, quella di Kouame è di non aver mai trovato la giusta condizione alla Fiorentina, in ruoli forse non suoi e con schemi di gioco a lui non congeniali

Di fatto però l’ivoriano non è stato quello che ci si aspettava, tutt’altro. Adesso per il ragazzo cresciuto a Prato si prospetta un altro addio a quella Toscana che lo aveva accolto da piccolo. Forse in direzione estero. Lo cercano Anderlecht e Friburgo. A Firenze rimarrà di lui, il rimpianto di non aver visto quel talento che si sperava di vedere.