Una sconfitta firmata Italiano. Venuti, così è farsi mangiare il bischero dalle mosche

74 per cento di possesso palla per riuscire a fare un solo tiro in porta, fra l’altro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un dato che boccia il gioco, anzi il non-gioco della Fiorentina e del suo regista e sceneggiatore: Vincenzo Italiano. Qual è lo scopo ultimo? Arrivare a tenere palla per 89 minuti a partita e prendere gol nei sessanta secondi concessi agli avversari?

Venuti – 4 – Cosa stava a cincischiare con il pallone fra i piedi? Così è farsi mangiare il bischero dalle mosche, come si dice in fiorentino stretto. E lui lo capisce.

Mandragora – 4,5 – Non riesce a prendersi la regia della squadra. Poco presente in fase di copertura.

Saponara – 4 – Il pressing tosto degli avversari lo anestetizza. Sballottato e in confusione.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 2 – Sbaglia tutto ciò che si può sbagliare: formazione iniziale troppo leggera, eccesso di cambi senza riuscire ad avere più brillantezza degli avversari, clamoroso ritardo nelle sostituzioni. Stavolta non ci sono applausi, mister, solo pomodori (virtuali, ovviamente).

