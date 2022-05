Una sconfitta inaccettabile: La Fiorentina travolta dalla Sampdoria. E ora dovrà giocarsi l’Europa con la Juventus

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Sampdoria-Fiorentina 4-1 (16′ Ferrari, 30′ Quagliarella, 71′ Thorsby, 84′ Sabiri, 89′ rig. Gonzalez)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (74′ Terzic), Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan (46′ Maleh), Torreira (74′ Saponara), Bonaventura; Nico Gonzalez, Cabral (66′ Piatek), Ikone (66′ Callejon).

95′: Si chiude il match, arriva una pesante sconfitta per la Fiorentina che viene battuta per 4-1 dalla Sampdoria.

94′: Espulsione comminata dall’arbitro per Colley che è andato a protestare in maniera fin troppo vivace nei confronti dell’arbitro. La Samp chiude in dieci.

93′: Conclusione dal limite di Callejon, il numero 7 dei viola non inquadra la porta e calcia alto.

90′: Saranno cinque i minuti di recupero in questa ripresa.

89′: Gol per la Fiorentina. A segnarlo è Nico Gonzalez che realizza la rete su rigore. Portiere spiazzato, esecuzione perfetta la sua.

88′: Calcio di rigore per la Fiorentina per un fallo di mano in area di Trimboli che viene ammonito.

86′: Altra doppia sostituzione per i padroni di casa. Audero e Vieira lasciano il campo a, rispettivamente, Ravaglia e Trimboli.

84′: Finisce male questa partita. La Sampdoria trova ancora la via della rete, questa volta con Sabiri. Il doriano prende palla al limite e fa partire un destro rasoterra che passa tra le gambe a Milenkovic e coglie in controtempo Terracciano.

82′: Stavolta cambia Giampaolo. Fuori Candreva e dentro Damsgaard. Applausi del pubblico di casa al giocatore blucerchiato.

79′: Candreva si invola verso la porta di Terracciano ma calcia addosso all’estremo difensore avversario, prendendosi per altro una pallonata in faccia di ritorno. Azione però viziata da un fuorigioco di partenza del doriano.

77′: Va via in contropiede la Sampdoria, è Caputo il terminale dell’azione. Si porta la palla sul destro e la calcia alta da dentro l’area.

74′: Altri due cambi per la Fiorentina, con Saponara per Torreira e Terzic per Venuti. Ormai la squadra di Italiano non ha più niente da perdere.

71′: Gol per la Samp. Assist di Candreva che pesca a centroarea Thorsby a rimorchio e arriva il 3-0 per la Sampdoria. Nessuno a marcare l’avversario smarcato all’altezza del dischetto.

69′: Terzo ammonito nelle fila dei gigliati. Si tratta di Maleh che entra in gioco pericoloso su Candreva. Diffidato, l’ex Venezia non potrà esserci con la Juventus.

66′: Ultimo pallone toccato dal brasiliano che lascia il campo per far posto a Piatek. Fuori anche Ikone e dentro, nientemeno che Callejon.

65′: Punizione calciata lunga da Biraghi, la palla viene colpita di testa da Cabral, ma termina abbondantemente a lato.

64′: Quagliarella, autore della seconda rete della Samp, lascia il campo per far posto ad un altro attaccante come Caputo.

62′: La Sampdoria ha lasciato l’iniziativa in mano alla Fiorentina che però non riesce a costruire occasioni da gol. Gioco fin qui troppo prevedibile.

59′: Gioco nuovamente fermo, stavolta è Ferrari ad essere rimasto a terra dopo uno scontro (fortuito) con Bonaventura.

57′: Bendato anche Igor, finalmente il match può riprendere dopo un lungo stop. Minuti che dovranno essere recuperati alla fine.

55′: Problemi per Igor e Vieira. Entrambi sono a terra a seguito di uno scontro testa contro testa. Il doriano porta una vistosa fasciatura, il viola non accenna ancora a rialzarsi.

53′: Palla morbida scodellata da Ikone in area, Maleh fa la sponda di testa per Cabral che viene contrastato da Colley al momento di indirizzare di testa.

52′: Altri giocatori della Fiorentina si stanno scaldando, probabilmente a breve, Italiano proporrà altri cambiamenti alla formazione.

49′: Azione d’angolo per i gigliati, la palla finisce fuori area dove è appostato Ikone. Il suo sinistro dalla distanza finisce però alto sulla traversa.

48′: I viola stanno provando ad accelerare le operazioni e si riversano subito nella metà campo della Sampdoria.

46′: La Fiorentina inizia la ripresa con una sostituzione. Italiano inserisce Maleh al posto di un Duncan veramente negativo (come gran parte della squadra del resto).

45’+2′: Termina il primo tempo con la Fiorentina sotto di due reti. Una prestazione fin qui inspiegabile, ma ci sono ancora 45 minuti per ribaltare le sorti di questa giornata.

45’+2′: Cabral gira palla verso Gonzalez, l’argentino ci prova subito a colpire, ma il suo sinistro rasoterra è lento e finisce anche fuori.

45′: Italiano richiama molto i giocatori viola, cerca di spronarli, in particolare Bonaventura che pochi minuti fa ha avuto l’occasione per riportare in gara la propria squadra.

43′: Non arrivano palloni a Cabral. Prova a servirlo Duncan, ma la palla viene sporcata da un avversario e diventa poi preda di Ferrari che l’appoggia di testa al proprio portiere.

42′: Saranno due i minuti di recupero in questa prima frazione di gioco.

38′: Ancora ritmi bassi da parte della Fiorentina. Torreira non riesce ancora a fare girare la squadra come suo solito.

35′: Clamorosa occasione fallita da Bonaventura. Gonzalez crossa dalla sinistra, un avversario cicca il pallone in area e il centrocampista viola da due passi spara alto sopra la traversa.

33′: Ci provano i quasi duemila tifosi viola presenti a spingere la squadra a provare a rimontare questo doppio svantaggio.

30′: Raddoppio della Sampdoria. Passaggio filtrante di Sabiri per Quagliarella che con un pallonetto morbido scavalca Terracciano e segna il 2-0. Purtroppo la Fiorentina in questa prima mezz’ora non è praticamente scesa in campo. Speriamo in una reazione.

27′: Occasione per il raddoppio per la Samp. Conclusione forte e ravvicinata di Candreva, menomale che Terracciano è ben appostato e riesce a respingere il pallone.

26′: Calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Biraghi, stacca di testa a centro area Gonzalez, ma il pallone finisce alto anche se non di molto. Audero dava l’impressione comunque di esserci.

24′: Cabral recupera un pallone in area avversaria in pressing e appoggia verso Torreira, sfuma però subito quella che poteva essere una potenziale buona occasione per la Fiorentina.

21: Cross dalla sinistra di Duncan, pallone che arriva sul fronte opposto da Ikone, ma il suo impatto col pallone non è un granché.

19′: Approccio alla partita tutt’altro che buono da parte della Fiorentina. Fortunatamente la partita è ancora lunga e c’è la possibilità per la squadra di Italiano di prendere la giusta rotta e rimettere su altri binari il match.

16′: Arriva purtroppo il gol della Sampdoria. Punizione battuta dalla destra del fronte d’attacco, Ferrari di petto mette dentro il pallone a pochi passi dalla porta di Terracciano.

15′: Altra ammonizione ai danni dei giocatori, stavolta è Gonzalez a subire il provvedimento disciplinare per un’entrata a forbice su Candreva.

14′: primo cartellino giallo della partita e a finire sul taccuino dell’arbitro è Torreira che colpisce da dietro Sabiri. 11′: Altro fronte e buona occasione per la Fiorentina. Torreira allarga per Gonzalez che calcia, pallone deviato da Bereszynski che finisce di poco alto (corner per i viola).

10′: Bereszynski salta Gonzalez e mette un pallone dentro dalla destra; Duncan svirgola il rinvio e per poco la palla non finisce dentro la porta di Terracciano. Angolo per la Samp che però non provoca effetti.

8′: Finalmente la Fiorentina si affaccia nella metà campo avversaria, però il traversone di Biraghi dalla sinistra diventa facile preda per Audero, che esce dalla porta e blocca.

6′: Problemi per Torreira che resta a terra al limite dell’area viola. Il centrocampista è dolorante, ma dovrebbe proseguire il match.

4′: Diagonale rasoterra di Candreva, palla fuori non di molto. Ma anche qui, dopo il tiro arriva la segnalazione di fuorigioco.

2′: Augello lanciato verso la porta viola, arriva davanti a Terracciano e serve un assist per Quagliarella che però viene anticipato al momento di mettere la palla in porta. Tutto comunque reso vano dall’arbitro che fischia fuorigioco al termine dell’azione.

1′: Finalmente ci siamo, via alla partita e naturalmente forza viola!

Dopo gli ultimi anni, fa quasi strano dirlo: la Fiorentina è (finalmente) alla ricerca di tre punti che le consentirebbero automaticamente una qualificazione all’Europa. La partita per farlo è quella contro la Sampdoria, che andrà in scena a Marassi questo pomeriggio alle 18:30. Se i viola potrebbero sorpassare e allungare sulle concorrenti per un posto nelle coppe, i blucerchiati sono ormai certi della salvezza dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari. Il fischietto sarà quello di Maurizio Mariani di Aprilia.

