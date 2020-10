Una scorciatoia per l’Europa che la Fiorentina non prova nemmeno a imboccare. E pensare che l’ultimo trofeo viola…

Spesso snobbata e tenuta di poco conto la Coppa Italia, oltre al prestigio del trofeo, offre anche un pass per l’Europa League. Negli ultimi dieci anni però, la compagine gigliata poche volte è andata veramente vicina a vincere il titolo. L’unica finale raggiunta nel passato recente è quella risalente alla stagione 2013/14, che tutti ricordano più per quello che accade fuori dallo stadio che per l’effettiva vittoria del Napoli sulla Fiorentina. Nell’ultimo decennio la squadra viola ha raggiunto due volte le semifinali, quattro volte è uscita ai quarti di finale e tre volte agli ottavi.

Eppure per una squadra che da tempo è lontana dagli impegni europei, la seconda competizione italiana dovrebbe essere una priorità importante anche per provare a tornare in Europa League. Le statistiche recenti però vedono la Fiorentina ancora troppo lontana da un traguardo che manca ormai da venti anni, ultimo trofeo visto sollevare a Firenze. Era la stagione 2000/01.