Una sensazione che mancava da tempo: i tifosi viola tornano a sognare pensando al mercato

La sentite quella sensazione? Si, lo so, non ci eravamo più abituati ma adesso è tornata. Quella curiosità, quell’attesa elettrizzante, quella consapevolezza che succederà qualcosa di bello. Stiamo parlando del calciomercato della Fiorentina, che in estate potrebbe regalarci scenari mai visti negli ultimi tre/quattro anni. Le parole di Barone hanno scaldato l’ambiente, dando la netta impressione che Rocco Commisso abbia voglia di regalare a Firenze un altro grande colpo, dopo Ribery. Quei giocatori che ti mettono i brividi anche solo a nominarli, di cui ti vuoi aggiudicare subito la maglia e per i quali riempi uno stadio intero. I tifosi della Fiorentina negli ultimi anni si sono accontentati, vedendosi spacciare giocatori mediocri per grandi acquisti. E invece, adesso, l’aria potrebbe essere davvero cambiata. Come quando arrivò Mario Gomez, e forse anche di più. Perché il primo grande regalo dell’era Commisso, Franck Ribery, è destinato a non rimanere l’unico.